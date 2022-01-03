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Во Франции заговорили о выходе республики из НАТО

Во Франции заговорили о выходе республики из НАТО Заявивший о намерении вновь бороться за пост президента Франции лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил в пользу выхода страны из состава НАТО и за взаимодействие с Россией, что должно помочь в достижении деэскалации в
Другие страны
3 января 2022 г. 19:28
Во Франции заговорили о выходе республики из НАТО

Заявивший о намерении вновь бороться за пост президента Франции лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил в пользу выхода страны из состава НАТО и за взаимодействие с Россией, что должно помочь в достижении деэскалации в сфере международных отношений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на прошлых президентских выборах во Франции Меланшон в первом туре набрал более 19% голосов избирателей, не пробившись во второй этап голосования. В 2022 году он может в третий раз принять участие в президентской гонке.

"Я - за выход из НАТО. Необходима деэскалация", - написал Меланшон в Twitter.

Отдельно, выступая по радио France Inter, политик заявил, что выход из НАТО позволит Франции "не втягиваться" в "военные авантюры североамериканцев".

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