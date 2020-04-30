Во Франции зафиксировали рекордное снижение ВВП

Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, привела к рекордному снижению ВВП Франции - на 5,8% в первом квартале этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). Это первые оценочные данные по этому периоду.

Как отметили эксперты института, этот спад - самый мощный за весь период мониторинга ВВП страны, ведущегося с 1949 года.

Он существенно превзошел данные за первый квартал кризисного 2009 года - тогда был зафиксирован спад в 1,6% ВВП. Также он превосходит и самый низкий до этого показатель 1968 года, равный 5,3% ВВП.

По мнению экспертов института статистики, каждый месяц карантина обойдется Франции потерей 3% ВВП в годовом выражении. Активизация же экономики по окончании эпидемии "потребует немало времени". Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил 28 апреля, что полностью или частично режим карантина будет отменяться в стране начиная с 11 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.