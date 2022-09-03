Во Франции зафиксировали избыточную смертность из-за экстремальной жары

Французский Институт статистики зафиксировал существенный рост количества смертей в июле, что может быть связано с экстремальной жарой.

Французский Институт статистики зафиксировал существенный рост количества смертей в июле, что может быть связано с экстремальной жарой.

Как сообщает Report cо ссылкой на BFMTV, в июле во Франции в среднем умирали 1 750 человек за день, тогда как в июне - в среднем 1 610. Максимум за день зафиксировали 19 июля - 2 098 смертей.

Для сравнения, в июле 2021 года максимальное количество смертей составляло 1 777.

Показатель 2022 года также на 13% больше, чем июля 2019 года, а в отдельных регионах - преимущественно на юге - эта разница составляет 17-19%.

Новая волна экстремальной жары накрыла Францию в августе. В Париже температура воздуха поднималась до 36 градусов Цельсия.

В 26 французских департаментах был объявлен оранжевый уровень тревоги.