Во Франции задержан второй возможный пособник террориста, совершившего атаки

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Французские правоохранительные органы задержали сегодня второго подозреваемого в пособничестве террористу, совершившему атаки на юге Франции, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Местные СМИ сообщают, задержанному 17 лет.

Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс рассказал о задержании накануне возможной пособницы террориста. Она была взята под стражу за "преступный сговор в связи с террористической акцией".

В результате серии атак во французских городах Каркасон и Треб погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.