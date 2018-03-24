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    Во Франции задержан второй возможный пособник террориста, совершившего атаки

    Задержанному 17 лет

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Французские правоохранительные органы задержали сегодня второго подозреваемого в пособничестве террористу, совершившему атаки на юге Франции, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Местные СМИ сообщают, задержанному 17 лет.

    Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс рассказал о задержании накануне возможной пособницы террориста. Она была взята под стражу за "преступный сговор в связи с террористической акцией".

    В результате серии атак во французских городах Каркасон и Треб погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.

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