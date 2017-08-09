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    Во Франции задержан подозреваемый в нападении на военных - ОБНОВЛЕНО

    Местная полиция сообщает, что шесть солдат получили ранения, двое из них - тяжелые

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Автомобилист, которого подозревают в наезде на военных в пригороде Парижа Леваллуа-Перре, задержан в среду на одной из автотрасс, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Мужчина был ранен при задержании.

    "В настоящее время ведутся необходимые проверки, которые позволят установить, точно ли речь идет о напавшем на военных", - отмечает телеканал BFMTV.

    *** 11:29

    Автомобиль наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle в пригороде Парижа Леваллуа-Перре и скрылся, есть раненые, передает Report со ссылкой на французские СМИ.

    Местная полиция сообщает, что шесть солдат получили ранения, двое из них - тяжелые.

    На данный момент полиция разыскивает автомобиль, участвовавший в инциденте.

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