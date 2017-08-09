Во Франции задержан подозреваемый в нападении на военных - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Автомобилист, которого подозревают в наезде на военных в пригороде Парижа Леваллуа-Перре, задержан в среду на одной из автотрасс, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина был ранен при задержании.

"В настоящее время ведутся необходимые проверки, которые позволят установить, точно ли речь идет о напавшем на военных", - отмечает телеканал BFMTV.

*** 11:29

Автомобиль наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle в пригороде Парижа Леваллуа-Перре и скрылся, есть раненые, передает Report со ссылкой на французские СМИ.

Местная полиция сообщает, что шесть солдат получили ранения, двое из них - тяжелые.

На данный момент полиция разыскивает автомобиль, участвовавший в инциденте.