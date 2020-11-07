Во Франции задержан подозреваемый в нападении на священника

Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник

Во Франции полиция задержала подозреваемого в нападении на православного священника Николаса Какавалакиса в Лионе. Задержанным оказался 40-летним мужчиной грузинской национальности Георгии П. Также задержана его 35-летняя жена, имеющая российское происхождение.

Как передает Report, об этом сообщает газета Parisien.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.