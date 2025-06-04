Во Франции задержали троих подозреваемых в осквернении мемориала жертвам Холокоста

Трое граждан Сербии были задержаны во Франции по подозрению в осквернении мемориала жертвам Холокоста в Париже.

Трое граждан Сербии были задержаны во Франции по подозрению в осквернении мемориала жертвам Холокоста в Париже.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к следствию.

"Трое мужчин сербской национальности, подозреваемых в обливании зеленой краской пяти объектов, часто посещаемых еврейской общиной в Париже, были арестованы недалеко от Антиба в понедельник, 2 июня", - говорится в информации.

Напомним, что инцидент произошел в ночь с 30 на 31 мая. Злоумышленники облили зеленой краской мемориал жертвам Холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа.