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Во Франции задержали родственника убийцы шведских болельщиков

Во Франции задержали родственника убийцы шведских болельщиков Во французском Нанте задержали мужчину, который контактировал с убийцей шведских болельщиков в день матча квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции.
Другие страны
20 октября 2023 г. 06:34
Во Франции задержали родственника убийцы шведских болельщиков

Во французском Нанте задержали мужчину, который контактировал с убийцей шведских болельщиков в день матча квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции.

Как передает Report со ссылкой на BFMTV, мужчина получил от убийцы видеозапись за несколько минут до инцидента. Отмечается, что задержанный является родственником убийцы.

Напомним, по ходу матча стало известно о террористической атаке, произошедшей примерно за полтора часа до начала игры в центре города, в результате которой два болельщика сборной Швеции погибли, а еще один был ранен. После первого тайма при счете 1:1 было объявлено, что матч не будет доигран.

По итогам задержания преступник получил огнестрельное ранение и скончался в машине скорой помощи.

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Версия на азербайджанском языке İsveçli futbol azarkeşlərinin qatilinin qohumu Fransada saxlanılıb

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