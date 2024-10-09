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Во Франции задержали пять человек после поджога полицейских машин

Во Франции задержали пять человек после поджога полицейских машин Полицейские задержали пять человек в связи с пожаром, уничтожившим несколько служебных автомашин, припаркованных перед зданием комиссариата в коммуне Кавайон (департамент Воклюз, юг Франции).
Другие страны
9 октября 2024 г. 13:17
Во Франции задержали пять человек после поджога полицейских машин

Полицейские задержали пять человек в связи с пожаром, уничтожившим несколько служебных автомашин, припаркованных перед зданием комиссариата в коммуне Кавайон (департамент Воклюз, юг Франции).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, возгорание произошло рано утром. Сотрудники комиссариата были эвакуированы, к этому моменту задержаны пять человек, добавляет телеканал.

Причины возгорания выясняются, однако стражи порядка подозревают, что это может быть местью за недавнюю крупную операцию по борьбе с наркоторговцами, в ходе которой было изъято много оружия и запрещенных веществ.

В ходе пожара никто не пострадал.

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