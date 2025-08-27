Во Франции задержали подростков, планировавших теракты против синагог

О нас

Другие страны
27 августа 2025 г. 02:54
Французская полиция задержала двух человек в возрасте 15 и 17 лет по подозрению в подготовке теракта против синагог и Эйфелевой башни.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro.

Оба задержанных - уроженцы столичного региона Франции, выросли в "арабо-мусульманских семьях", уточняет издание. Подростки симпатизируют террористической группировке ИГИЛ, регулярно обменивались "ультранасильственным контентом" и обсуждали планы "отправиться на джихад" за границу. В последнее время они говорили о возможности организации нападений непосредственно во Франции. Речь шла как о синагогах в контексте военной операции Израиля в секторе Газа, так и об Эйфелевой башне.

В публикации уточняется, что хотя молодые люди не определились с точным местом совершения преступления, они уже начали искать в даркнете оружие. 1 августа они предстали перед судом, где им предъявили обвинение в "преступном сговоре с целью терроризма".

Газета отмечает тревожную тенденцию: если в 2022 году по делам о терроризме были задержаны только 2 несовершеннолетних, то в 2023 году уже 15, в 2024 году - 18, а с начала 2025 года - 13. Согласно отчету Европола за прошлый год, в Евросоюзе почти трети подозреваемых и задержанных по террористическим статьям было от 12 до 20 лет. Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции образовала в мае этого года специальный отдел по делам несовершеннолетних.

Версия на азербайджанском языке Fransada sinaqoqlara qarşı terror aktları planlaşdıran yeniyetmələr saxlanılıb

Последние новости

