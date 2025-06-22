О нас

Во Франции задержали подростка за подготовку теракта

Во Франции задержали подростка за подготовку теракта Французская полиция задержала 17-летнего француза по подозрению в подготовке теракта.
Другие страны
22 июня 2025 г. 22:46
Во Франции задержали подростка за подготовку теракта

Французская полиция задержала 17-летнего француза по подозрению в подготовке теракта.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо в эфире телеканала LCI.

"В прошлую пятницу в департаменте Сарт был арестован 17-летний подросток. Он планировал совершить террористические нападения, в частности, на синагоги, секс-шоп и праздничные мероприятия", - сказал министр. Он добавил, что подростка задержали на этапе планирования, но не подготовки к непосредственному совершению преступления.

Ретайо выразил мнение, что в стране террористическая угроза продолжает расти, что подтверждает нынешний случай. По его словам, существует также риск объединения усилий радикалов как суннитского, так и шиитского толка, особенно в свете операций США и Израиля против Ирана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi