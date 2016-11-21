Во Франции арестованы подозреваемые в подготовке теракта в Страсбурге

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Франции арестовали семь человек, подозреваемых в подготовке теракта в Страсбурге.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МВД страны.

Подозреваемые были арестованы в ночь на воскресенье в самом Страсбурге и Марселе.

Антитеррористическая операция прошла за неделю до намеченного на пятницу открытия в Страсбурге знаменитой рождественской ярмарки, которая каждый год привлекает на улицы города до двух миллионов туристов.