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    Во Франции арестованы подозреваемые в подготовке теракта в Страсбурге

    Подозреваемые арестованы в ночь на воскресенье в Страсбурге и Марселе

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Франции арестовали семь человек, подозреваемых в подготовке теракта в Страсбурге.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МВД страны.

    Подозреваемые были арестованы в ночь на воскресенье в самом Страсбурге и Марселе.

    Антитеррористическая операция прошла за неделю до намеченного на пятницу открытия в Страсбурге знаменитой рождественской ярмарки, которая каждый год привлекает на улицы города до двух миллионов туристов.

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