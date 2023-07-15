О нас

Во Франции задержали около 100 человек, подозреваемых в поджоге машин

Во Франции задержали около 100 человек, подозреваемых в поджоге машин Во время Национального праздника 14 июля и в ночь на 15 июля французская полиция арестовала 96 человек и зафиксировала 255 случаев поджога транспортных средств.
Другие страны
15 июля 2023 г. 14:36
Во Франции задержали около 100 человек, подозреваемых в поджоге машин

Во время Национального праздника 14 июля и в ночь на 15 июля французская полиция арестовала 96 человек и зафиксировала 255 случаев поджога транспортных средств.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает телеканал BFM TV.

Согласно данным телеканала, семь полицейских пострадали, и также было зафиксировано 51 случай применения фейерверков против правоохранителей.

В Париже и его окрестностях были задержаны 53 человека, и подтверждено 62 случая поджога.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен высказался о прошедшем Национальном празднике в этом году, отметив, что по всей Франции прошли народные гуляния, концерты и фейерверки, и ущерб значительно снизился по сравнению с 2022 годом.

Мероприятия в честь Национального праздника 14 июля во Франции в 2023 году прошли при принятых беспрецедентных мерах безопасности.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от полицейских в пригороде Парижа. Акции начались в Нантере, затем к ним присоединились жители Лилля и Тулузы. В результате протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских, бросив коктейли Молотова.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi