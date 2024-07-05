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Во Франции задержали несколько человек по подозрению в подготовке терактов

Во Франции задержали несколько человек по подозрению в подготовке терактов Сотрудники правоохранительных органов Франции в течение последних дней задержали несколько человек по подозрению в подготовке терактов в период Олимпийских игр.
Другие страны
5 июля 2024 г. 11:45
Во Франции задержали несколько человек по подозрению в подготовке терактов

Сотрудники правоохранительных органов Франции в течение последних дней задержали несколько человек по подозрению в подготовке терактов в период Олимпийских игр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

"Террористическая угроза остается крайне серьезной. В последние несколько дней мы не предавали это огласке, потому что у нас в разгаре избирательная кампания, но мы арестовали людей, которые могли задумать и осуществить террористические нападения", - сказал Дарманен.

Глава МВД не уточнил точное количество подозреваемых, заявив лишь, что было несколько задержаний в двух разных местах. Ими занимаются судебные органы Франции, добавил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия должна пройти на Сене. На фоне высокого риска потенциальных угроз на церемонии открытия, которая пройдет вдоль набережной Сены и на площади Трокадеро, число зрителей было решено сократить с 600 тыс. до 326 тыс., а перед началом Игр будут введены специальные QR-коды для перемещения в районе олимпийских объектов и возле набережных Парижа.

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Версия на азербайджанском языке Fransada terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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