Во Франции задержали неонацистов по подозрению в подготовке теракта

Французские правоохранители задержали пятерых участников неонацистской организации, подозреваемых в подготовке террористического нападения.
Как передает Report, об этом сообщает
По данным агентства, речь идет о членах мелкой ультраправой группировки Honneur et nation ("Честь и нация").
Одним из объектов, на которые задержанные планировали подготовить нападение, была масонская ложа, сообщают источники.
В ходе расследования деятельности группировки трое ее членов были арестованы еще в начале мая. Им предъявлены обвинения в причастности к преступному террористическому сообществу.