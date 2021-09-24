Во Франции задержали неонацистов по подозрению в подготовке теракта

Французские правоохранители задержали пятерых участников неонацистской организации, подозреваемых в подготовке террористического нападения.

Французские правоохранители задержали пятерых участников неонацистской организации, подозреваемых в подготовке террористического нападения.

Как передает Report, об этом сообщает "Agence France-Press" со ссылкой на источники в следствии.

По данным агентства, речь идет о членах мелкой ультраправой группировки Honneur et nation ("Честь и нация").

Одним из объектов, на которые задержанные планировали подготовить нападение, была масонская ложа, сообщают источники.

В ходе расследования деятельности группировки трое ее членов были арестованы еще в начале мая. Им предъявлены обвинения в причастности к преступному террористическому сообществу.