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Во Франции задержали неонацистов по подозрению в подготовке теракта

Во Франции задержали неонацистов по подозрению в подготовке теракта Французские правоохранители задержали пятерых участников неонацистской организации, подозреваемых в подготовке террористического нападения.
Другие страны
24 сентября 2021 г. 05:10
Во Франции задержали неонацистов по подозрению в подготовке теракта

Французские правоохранители задержали пятерых участников неонацистской организации, подозреваемых в подготовке террористического нападения.

Как передает Report, об этом сообщает "Agence France-Press" со ссылкой на источники в следствии.

По данным агентства, речь идет о членах мелкой ультраправой группировки Honneur et nation ("Честь и нация").

Одним из объектов, на которые задержанные планировали подготовить нападение, была масонская ложа, сообщают источники.

В ходе расследования деятельности группировки трое ее членов были арестованы еще в начале мая. Им предъявлены обвинения в причастности к преступному террористическому сообществу.

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Версия на азербайджанском языке Fransada terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinən neonasistlər saxlanılıb

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