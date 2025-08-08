Во Франции задержали напавшего на мэра коммуны Вильнев-де-Марк мужчину

Во Франции правоохранители задержали мужчину, совершившего нападение на мэра коммуны Вильнёв-де-Марк Жиля Дюссо.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил глава МВД страны Брюно Ретайо.

"Напавший на мэра Вильнёв-де-Марка был задержан этим утром. Я приветствую быструю и эффективную работу жандармов Изер", - отметил он.

63-летний мэр находится в больнице, его состояние оценивается как критическое.

Инцидент произошел в среду вечером. Злоумышленник напал на мэра на улице и нанес ему несколько ударов холодным оружием. Затем попытался сбить его и находившегося рядом сына на машине.