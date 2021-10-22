Во Франции задержали конспиролога по делу о подготовке госпереворота

Французская контрразведка задержала влиятельного сторонника конспирологических теорий Реми Дайе по делу о подготовке государственного переворота.

Французская контрразведка задержала влиятельного сторонника конспирологических теорий Реми Дайе по делу о подготовке государственного переворота.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержание носит формальный характер, поскольку Дайе, начиная с июня, пребывает в предварительном заключении по обвинению в соучастии резонансного похищения девочки по имени Мия.

Как сообщается, во вторник Дайе был выведен из своей камеры и передан в распоряжение сотрудников Главного управления внутренней безопасности (DGSI). В рамках того же дела была задержана Жинетт Ж. - 67-летняя секретарша "конспирологического гуру".

Следователи подозревают Дайе в связях с ультраправой группой "Честь и нация", участники которой готовили нападение на масонскую ложу, центры вакцинации и вышки 5G. По их мнению, он мог выступать как мозговой центр этих проектов.