Во Франции задержали итальянца, 18 лет находившегося в бегах

Итальянского активиста, приговоренного в Италии к 13 годам тюрьмы за нарушения закона на полях саммита "большой восьмерки" 2001 года в Генуе, задержали во Франции после 18 лет розысков.

Как сообщает газета Parisien, Винченцо Векки был задержан 8 августа в департаменте Морбиан на западе Франции. Основанием для задержания стали сразу два европейских ордера на арест, выданные прокурорами Милана и Генуи.

По информации издания, итальянец не менее восьми лет прожил во Франции. Сейчас он находится под стражей в ожидании дальнейших решений органов правосудия, которые могут быть оглашены уже 14 августа.