Во Франции задержали двух школьников по подозрении в рассылке угроз о минировании

Два школьника задержаны во Франции по подозрению в недавней рассылке сообщений с угрозами о минировании учебных заведений по всей стране.

Два школьника задержаны во Франции по подозрению в недавней рассылке сообщений с угрозами о минировании учебных заведений по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что два брата 2005 и 2007 годов рождения были задержаны в парижском пригороде Малакофф. Какие обвинения им могут быть предъявлены, не уточняется.

С 20 марта около 130 учебных заведений на территории республики получили письма с угрозами осуществления теракта: речь шла как об угрозе взрыва, так и о потенциальном вооруженном нападении. Сообщения рассылались через внутреннюю систему передачи сообщений ENT, предположительно через взломанные учетные записи школьников.

В настоящее время прокуратура открыла два расследования в связи с данными рассылками. Система обмена сообщениями ENT была закрыта для учеников на время разбирательств.

Отметим, что только в среду около 20 школ по всему Парижу получили сообщения с угрозой взрыва через цифровой портал обучения.