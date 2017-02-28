Во Франции задержали девушку по подозрению в подготовке теракта

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Французские правоохранители задержали во вторник 18-летнюю девушку, подозреваемую в подготовке теракта на территории Франции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, задержание прошло утром в департаменте Уаза.

Спецслужбы Франции следили за девушкой с минувшего лета. Сообщается, что она могла поддерживать связь с Рашидом Касимом - французом, отправившимся в Сирию воевать на стороне боевиков. Касим был причастен к ряду терактов во Франции, в том числе - к убийству священника в церкви Сент-Этьен-дю-Рувре (пригород Руана).