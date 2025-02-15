Во Франции задержали четырех человек по делу об ограблении бутика Chanel летом 2024 года

Французская полиция задержала четырех человек по делу об ограблении бутика Chanel в центре Парижа, произошедшего в июне 2024 года.

Французская полиция задержала четырех человек по делу об ограблении бутика Chanel в центре Парижа, произошедшего в июне 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Paris Match.

По его данным, всем задержанным предъявлены обвинения в ограблении в составе организованной группы, а также в создании преступного сообщества.

В июне 2024 года перед открытием Олимпийских игр в Париже четыре грабителя на внедорожнике протаранили витрину бутика Chanel, расположенного на бульваре Монтень в центре французской столицы. Взяв с витрин несколько дорогих сумок через три минуты они подожгли внедорожник и скрылись с места происшествия на второй машине. По данным Paris Match, сумма ущерба от их действий оценивается в 1 млн евро.