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Во Франции задержали четырех человек по делу об ограблении бутика Chanel летом 2024 года

Во Франции задержали четырех человек по делу об ограблении бутика Chanel летом 2024 года Французская полиция задержала четырех человек по делу об ограблении бутика Chanel в центре Парижа, произошедшего в июне 2024 года.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 17:55
Во Франции задержали четырех человек по делу об ограблении бутика Chanel летом 2024 года

Французская полиция задержала четырех человек по делу об ограблении бутика Chanel в центре Парижа, произошедшего в июне 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Paris Match.

По его данным, всем задержанным предъявлены обвинения в ограблении в составе организованной группы, а также в создании преступного сообщества.

В июне 2024 года перед открытием Олимпийских игр в Париже четыре грабителя на внедорожнике протаранили витрину бутика Chanel, расположенного на бульваре Монтень в центре французской столицы. Взяв с витрин несколько дорогих сумок через три минуты они подожгли внедорожник и скрылись с места происшествия на второй машине. По данным Paris Match, сумма ущерба от их действий оценивается в 1 млн евро.

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