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    Во Франции задержали бездомного, который четыре дня жил в люксовом отеле

    61-летний мужчина задолжал за услуги более 2 тысяч евро© Sputnik

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Во Франции полиция задержала бездомного, который, чтобы "сделать себе приятное и не спать на улице", четыре дня жил в пятизвездочном отеле в Бордо и задолжал за услуги более 2 тысяч евро.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, персонал Grand Hotel вызвал полицию, когда 61-летний мужчина решил выписаться из номера, не заплатив.

    Сам бездомный заявил, что у него украли деньги и вещи, а плату он переведет через банк.

    Отмечается, что мужчину ждет суд по делу о мошенничестве.

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