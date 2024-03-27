Во Франции задержали 867 подозреваемых в наркоторговле

Французские полицейские задержали 867 подозреваемых в наркотрафике, что уже превышает заявленные цели полицейской спецоперации "Чистая площадь".

Французские полицейские задержали 867 подозреваемых в наркотрафике, что уже превышает заявленные цели полицейской спецоперации "Чистая площадь".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в соцсети "X".

"Операция "Чистая площадь" проходит в Париже и его пригородах, а также в Марселе, Лионе, Лилле, Клермон-Ферране и Дижоне, - написал министр. - К настоящему моменту задержано 867 человек".

По его словам, в ходе рейдов изъято значительное количество оружия и денежных средств.

Ранее Дарманен заявил, что в ходе операции "Чистая площадь", начавшейся на прошлой неделе в Марселе, власти намерены задержать 850 подозреваемых в наркоторговле. В ходе рейдов задействовано около 15 тыс. полицейских, жандармов и сотрудников таможни.