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Во Франции задержали 14-летнего подростка по подозрению в подготовке терактов

Во Франции задержали 14-летнего подростка по подозрению в подготовке терактов Сотрудники французских спецслужб задержали 14-летнего подростка, который подозревается в подготовке терактов.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 23:30
Во Франции задержали 14-летнего подростка по подозрению в подготовке терактов

Сотрудники французских спецслужб задержали 14-летнего подростка, который подозревается в подготовке терактов.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на антитеррористическую прокуратуру республики.

По информации агентства, "14-летний подросток был задержан в департаменте Верхний Рейн (северо-восток страны)". По версии правоохранительных органов, "подросток готовился совершать теракты".

У задержанного были обнаружены "элементы для изготовления взрывных устройств, а также большое количество видео, пропагандирующих ИГИЛ".

Ранее министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен заявил, что с 2017 года в стране было предотвращено 39 терактов, которые готовили радикальные исламисты.

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Версия на азербайджанском языке Fransada 14 yaşlı yeniyetmə terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinərək saxlanılıb

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