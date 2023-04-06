Во Франции задержали 14-летнего подростка по подозрению в подготовке терактов

Сотрудники французских спецслужб задержали 14-летнего подростка, который подозревается в подготовке терактов.
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По информации агентства, "14-летний подросток был задержан в департаменте Верхний Рейн (северо-восток страны)". По версии правоохранительных органов, "подросток готовился совершать теракты".
У задержанного были обнаружены "элементы для изготовления взрывных устройств, а также большое количество видео, пропагандирующих ИГИЛ".
Ранее министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен заявил, что с 2017 года в стране было предотвращено 39 терактов, которые готовили радикальные исламисты.