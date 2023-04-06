Во Франции задержали 14-летнего подростка по подозрению в подготовке терактов

Сотрудники французских спецслужб задержали 14-летнего подростка, который подозревается в подготовке терактов.

Сотрудники французских спецслужб задержали 14-летнего подростка, который подозревается в подготовке терактов.

Как передает Report , об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на антитеррористическую прокуратуру республики.

По информации агентства, "14-летний подросток был задержан в департаменте Верхний Рейн (северо-восток страны)". По версии правоохранительных органов, "подросток готовился совершать теракты".

У задержанного были обнаружены "элементы для изготовления взрывных устройств, а также большое количество видео, пропагандирующих ИГИЛ".

Ранее министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен заявил, что с 2017 года в стране было предотвращено 39 терактов, которые готовили радикальные исламисты.