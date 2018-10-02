 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во Франции задержали 11 человек в рамках антитеррористической операции - ОБНОВЛЕНО

    Антитеррористическая операция с участием около 200 полицейских проходит во Франции

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек задержаны в ходе антитеррористической операции в коммуне Гранд-Сент во Франции, сообщает Report со ссылкой на радиостанцию RTL.
    Отметим, что антитеррористическая операция с участием около 200 полицейских началась  сегодня утром в штаб-квартире мусульманской организации.
    Как уточнили в полиции, обыски проводятся также в домах основных руководителей организации.

    Отмечается, что операция еще не завершена.

    *** 10:50

    Антитеррористическая операция с участием около 200 полицейских проходит во Франции, обыски проводятся в штаб-квартире исламской организации, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По сообщению префектуры, сегодня с утра в коммуне Гранд-Сент в департаменте проводится операция национальной полиции в рамках противодействия терроризму.

    "За деятельностью организации Centre Zahra France проводилось пристальное наблюдение из-за поддержки, оказываемой ее руководителями ряду террористических организаций", - говорится в сообщении префектуры.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi