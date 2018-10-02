Во Франции задержали 11 человек в рамках антитеррористической операции - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек задержаны в ходе антитеррористической операции в коммуне Гранд-Сент во Франции, сообщает Report со ссылкой на радиостанцию RTL.
Отметим, что антитеррористическая операция с участием около 200 полицейских началась сегодня утром в штаб-квартире мусульманской организации.
Как уточнили в полиции, обыски проводятся также в домах основных руководителей организации.
Отмечается, что операция еще не завершена.
*** 10:50
Антитеррористическая операция с участием около 200 полицейских проходит во Франции, обыски проводятся в штаб-квартире исламской организации, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
По сообщению префектуры, сегодня с утра в коммуне Гранд-Сент в департаменте проводится операция национальной полиции в рамках противодействия терроризму.
"За деятельностью организации Centre Zahra France проводилось пристальное наблюдение из-за поддержки, оказываемой ее руководителями ряду террористических организаций", - говорится в сообщении префектуры.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости