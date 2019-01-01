Во Франции заблокированных на аттракционе посетителей спасали восемь часов

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Спасатели эвакуировали восемь посетителей аттракциона во французском городе Ренн, которые более восьми часов оставались заблокированными на высоте более 50 метров, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Аттракцион Bomber Max вышел из строя накануне вечером, так что одна из его гондол, в которой находились восемь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, застопорилась на высоте 52 метров. Прибывшие пожарные развернули лестницу высотой 30 метров, но заблокированные люди не смогли самостоятельно спуститься на ее платформу по "плечу" аттракциона. На место инцидента был вызван вертолет, который поднял в гондолу одного из пожарных с необходимым снаряжением.

Примерно через восемь часов спасателям удалось эвакуировать только двух человек. Утром на землю спустили последнего, восьмого, человека, который находился на аттракционе.