​Во Франции за сутки жертвами коронавируса стали более ста человек

Число заразившихся новым коронавирусом во Франции увеличилось за сутки более чем на 1,8 тыс., а количество летальных исходов возросло на 112.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в заявлении министерства социальных дел и здравоохранения страны.

"Количество заразившихся составляет 14 459 человек, умерших - 562", - отмечается в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.