​Во Франции за сутки умерли 27 человек с коронавирусом

Число жертв COVID-19 во Франции продолжает расти, за сутки от инфекции скончались 27 человек, в общей сложности мерли 29 346 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"Во Франции с начала эпидемии умерли 29 346 человек, из них 18 962 - в больницах. Данные по умершим в социальных и медико-социальных учреждениях будут обновлены 16 июня", - отмечает ведомство.

С начала эпидемии в стране было госпитализировано 103 067 человек, из них 18 167 - в отделениях реанимации. Выздоровели 72 149 человек.

"В больницах с COVID-19 находятся 11 465 человек (неделю назад – 13 101). За сутки зарегистрировано 143 новые госпитализации (195 неделю назад). В реанимации с тяжёлым течением болезни находятся 903 человека (1 163 неделю назад). За сутки в реанимации поступило 26 новых пациентов с тяжёлым течением (23 неделю назад)", - отмечают в DGS.