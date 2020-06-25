​Во Франции за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

Во Франции за сутки умерли 11 человек с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов достигло 29 731.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

На больницы приходятся 19 243 смерти, остальные — на медико-социальные учреждения.

Число пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии, помещённых в реанимацию, за сутки составило восемь, в настоящее время там находятся 658 заболевших.

Всего в больницах находятся 9 299 заболевших коронавирусом, за 24 часа туда поступило 97 новых пациентов.