​Во Франции за сутки коронавирусом заразились 800 человек

Количество заразившихся коронавирусом во Франции увеличилось до 3 661, умерших - до 79.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран.

"Сегодня количество заразившихся составляет 3 661, это на 800 человек больше, чем вчера", - отметил министр и также указал, что количество умерших увеличилось на 18 человек - с 61 до 79. Веран добавил, что 154 пациента находятся в тяжелом состоянии. Он также указал, что "угроза распространения коронавируса продолжает расти", в том числе во Франции.

"Мы должны действовать решительно, твердо и смело", - подчеркнул Веран. Он напомнил о необходимости для населения страны "ограничить передвижение и регулярно мыть руки". Он также призвал не сокращать число посещений пожилых людей, так как эта категория наиболее уязвима. Министр напомнил о закрытии образовательных учреждений, однако добавил, что мини-ясли (для менее чем 10 детей) продолжат работать.

О первых случаях заражения коронавирусом во Франции стало известно в конце января.