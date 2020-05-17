​Во Франции за сутки коронавирус убил 483 человека

Количество жертв коронавируса во Франции превысило 28 тысяч, за сутки число выросло на 483 человека, что в пять раз больше, чем накануне.

Как передает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"С 1 марта мы оплакиваем 28 108 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике. В больницах скончались 17 466 человек, в домах престарелых - 10 642 заболевших.

Количество пациентов продолжает снижаться. В больницах остаются 19 361 человек (на прошлой неделе это число составляло 22 569). В реанимации находятся 2 087.

С момента начала эпидемии были госпитализированы 98 569 человек. Более 61 тысячи выздоровели и были выписаны из больниц, сообщается в коммюнике.