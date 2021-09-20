Во Франции за стрельбу задержан гражданин России

Гражданин России был задержан и взят под кражу в Париже за подозрение стрельбу на центральной улице Парижа.
Как передает Report, об этом сообщает
По ее данным, задержанный 1988 года рождения подозревается в том, что стрелял в прохожих на Елисейских полях. По предварительным данным, от его действий в разное время пострадали четыре человека.
Подозреваемый был задержан благодаря свидетелю, в которого мужчина тоже стрелял, но промахнулся.
В настоявшее время посольство России во Франции проверяет информацию о случившемся.