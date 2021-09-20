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Во Франции за стрельбу задержан гражданин России

Во Франции за стрельбу задержан гражданин России Гражданин России был задержан и взят под сражу в Париже за подозрение стрельбу на центральной улице Парижа.
Другие страны
20 сентября 2021 г. 07:11
Во Франции за стрельбу задержан гражданин России

Гражданин России был задержан и взят под кражу в Париже за подозрение стрельбу на центральной улице Парижа.

Как передает Report, об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник.

По ее данным, задержанный 1988 года рождения подозревается в том, что стрелял в прохожих на Елисейских полях. По предварительным данным, от его действий в разное время пострадали четыре человека.

Подозреваемый был задержан благодаря свидетелю, в которого мужчина тоже стрелял, но промахнулся.

В настоявшее время посольство России во Франции проверяет информацию о случившемся.

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Версия на азербайджанском языке Fransada Rusiya vətəndaşı Parisdəki atışma ilə əlaqədar saxlanılıb

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