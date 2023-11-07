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Во Франции за последний месяц свыше 490 человек задержали за антисемитские акты

Во Франции за последний месяц свыше 490 человек задержали за антисемитские акты Число антисемитских актов во Франции за последний месяц составило почти 1 100, за подобные действия задержаны более 490 человек.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 14:56
Во Франции за последний месяц свыше 490 человек задержали за антисемитские акты

Число антисемитских актов во Франции за последний месяц составило почти 1 100, за подобные действия задержаны более 490 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в эфире радиостанции Sud Radio.

"Зафиксировано более тысячи антисемитских актов, мы приближаемся к 1,1 тыс. действий, совершенных с 7 октября, - отметил он. - За месяц антисемитских актов произошло в два раза больше, чем за весь 2022 год. Более 490 человек задержаны".

5 ноября о 257 актах антисемитизма, зарегистрированных в Париже и его пригородах с 7 октября, сообщил префект столичной полиции Лоран Нуньес.

Через несколько дней после обострения ситуации на Ближнем Востоке в различных городах Франции начались акции в поддержку Палестины. Значительную часть манифестаций французские власти запретили.

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Версия на азербайджанском языке Fransada son bir ayda antisemitizm aktlarının sayı 1100-ə çatıb, 490 nəfər saxlanılıb
Версия на английском языке Over 490 people detained in France for anti-Semitic acts over past month

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