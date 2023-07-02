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Во Франции за ночь задержали более 700 участников погромов

Во Франции за ночь задержали более 700 участников погромов Французская полиция и жандармерия задержали в течение ночи на воскресенье более 700 участников массовых беспорядков, охвативших страну после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчинить
Другие страны
2 июля 2023 г. 11:41
Во Франции за ночь задержали более 700 участников погромов

Французская полиция и жандармерия задержали в течение ночи на воскресенье более 700 участников массовых беспорядков, охвативших страну после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция France Info.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 08:00 (10:00 по бакинскому времени) "по всей стране задержано 719 человек".

France Info также информирует, что в Париже и пригородах было задержано около 200 человек.

По данным МВД страны, в ходе столкновений с участниками беспорядков пострадали 45 полицейских и жандармов.

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Версия на азербайджанском языке Fransada etirazlar davam edir, 700-dən çox nümayişçi saxlanılıb

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