Во Франции за ночь задержали более 700 участников погромов

Французская полиция и жандармерия задержали в течение ночи на воскресенье более 700 участников массовых беспорядков, охвативших страну после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчинить

Французская полиция и жандармерия задержали в течение ночи на воскресенье более 700 участников массовых беспорядков, охвативших страну после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция France Info.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 08:00 (10:00 по бакинскому времени) "по всей стране задержано 719 человек".

France Info также информирует, что в Париже и пригородах было задержано около 200 человек.

По данным МВД страны, в ходе столкновений с участниками беспорядков пострадали 45 полицейских и жандармов.