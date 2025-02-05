Во Франции выявили более 40 водителей-наркоманов за рулем школьных автобусов

Масштабная проверка на наркотики и алкоголь среди водителей школьных автобусов во Франции выявила свыше 40 случаев употребления ими наркотических средств.

Масштабная проверка на наркотики и алкоголь среди водителей школьных автобусов во Франции выявила свыше 40 случаев употребления ими наркотических средств.

Как передает Report, об этом сообщил министр при МВД Франции Франсуа Бюффе на своей странице в соцсети X.

"Вместе с министром по вопросам транспорта Филиппом Табаро и нашими силами правопорядка провели операцию по контролю водителей школьных автобусов. Из 8 тыс. тестов, проведенных за два дня, 44 дали положительный результат на наркотики и 5 - на алкоголь", - написал он.

Отмечается, что проверки водителей продлятся до пятницы. Они начались после ДТП со школьным автобусом 30 января, в результате которого погиб 15-летний школьник, а 24 его сверстника получили ранения. Автобус, следовавший по загородному шоссе, съехал в кювет и упал на бок. По предварительным данным, виновником аварии является водитель, у которого в крови после ДТП обнаружили следы употребления каннабиса.