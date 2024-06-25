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Во Франции выступили против назначения премьера Эстонии главой евродипломатии

Во Франции выступили против назначения премьера Эстонии главой евродипломатии Возможное назначение премьера Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС усугубит напряженность и подтолкнет объединение к третьей мировой войне.
Другие страны
25 июня 2024 г. 14:54
Во Франции выступили против назначения премьера Эстонии главой евродипломатии

Возможное назначение премьера Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии ЕС усугубит напряженность и подтолкнет объединение к третьей мировой войне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в соцсетях.

"Это безумие: ЕС подтвердил, что может назначить главой своей "дипломатии" премьера Эстонии Каю Каллас: эту одержимую войной, истерично ненавидящую Россию и слепо подчиненную НАТО", - отметил он.

Он напомнил, что протеже главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен хочет, чтобы Евросоюз коллективно закупал боеприпасы для Украины, а также выпустил облигации для оборонной промышленности. Филиппо указал, что Каллас также выступает за создание должности еврокомиссара по вопросам обороны, что, по его мнению, является шагом к созданию европейской армии.

Ранее сообщалось о том, что Каллас упоминается в числе возможных претендентов на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сейчас занимает Жозеп Боррель. Помимо Каллас, в качестве претендентов указывают бывшего премьера и действующего главу МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, премьера Бельгии Александра де Кроо и действующего главу Евросовета Шарля Мишеля.

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