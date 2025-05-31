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Во Франции выдвинули очередной вотум недоверия правительству

Во Франции выдвинули очередной вотум недоверия правительству Группа депутатов от левых партий направила
Другие страны
31 мая 2025 г. 02:53
Во Франции выдвинули очередной вотум недоверия правительству

Группа депутатов от левых партий направила запрос на проведение голосования о доверии правительству Франсуа Байру в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, после того как на дебатах был отклонен законопроект о послаблениях норм для аграриев.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовала партия "Неподчинившаяся Франция", ставшая одним из инициаторов вотума.

"Фракция "Неподчинившаяся Франция" и "Новый народный фронт" вместе с депутатами от "Экологистов" выдвигают вотум недоверия", - говорится в документе.

Рассмотрение запроса ожидается 4 июня в 14:00 (16:00 по бакинскому времени).

Левые депутаты охарактеризовали отклонение законопроекта в Нацсобрании после истечения срока дебатов как "парламентскую 49.3" (отсылка к конституционной норме, разрешающей правительству принимать законы в обход парламента). В этом случае, как следует из текста запроса, в преднамеренном отказе от дебатов они винят депутатов от пропрезидентского блока, а также представителей нескольких правых партий, включая "Национальное объединение", чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен.

При этом указанные партии приняли решение проголосовать против законопроекта, поскольку не укладывались во временные рамки для его обсуждения из-за предложенных 1,5 тыс. поправок от "Экологистов" и 800 от "Неподчинившейся Франции" и решили таким образом отправить его на рассмотрение межпарламентской комиссии.

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Версия на азербайджанском языке Fransada hökumətə qarşı növbəti etimadsızlıq səsverməsi keçiriləcək

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