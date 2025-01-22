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Во Франции выдали новый ордер на арест экс-президента Сирии Асада

Во Франции выдали новый ордер на арест экс-президента Сирии Асада Следственные судьи во Франции выдали очередной ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада за соучастие в бомбардировках гражданских объектов на территории арабской республики в 2017 году.
Другие страны
22 января 2025 г. 03:16
Во Франции выдали новый ордер на арест экс-президента Сирии Асада

Следственные судьи во Франции выдали очередной ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада за соучастие в бомбардировках гражданских объектов на территории арабской республики в 2017 году.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

Ордер был выписан по ходатайству Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции, которая расследовала смерть 59-летнего франко-сирийца Салаха Абу Набу. По ее данным, мужчина погиб в результате обстрела его дома в провинции Дераа с вертолетов сирийской армии в 2017 году.

Свой запрос на новый ордер в прокуратуре мотивировали тем, что Асад больше не пользуется государственным иммунитетом от судебных разбирательств.

Это уже второй ордер на арест бывшего лидера Сирии. Предыдущий был выдан в связи с обвинениями Асада в применении химического оружия сирийскими войсками. Тот ордер PNAT пыталась оспорить как раз в связи с наличием у бывшего президента иммунитета от преследования. Ее апелляцию должен рассмотреть Кассационный суд Франции 26 марта 2025 года. По информации AFP, в общей сложности французские судебные органы выдали 14 ордеров на арест высокопоставленных сирийских чиновников.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Suriyanın keçmiş prezidenti Əsədin həbsinə yeni order verib

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