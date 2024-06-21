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Во Франции выдали более 1 млн доверенностей для голосования на досрочных выборах

Во Франции выдали более 1 млн доверенностей для голосования на досрочных выборах Французские власти выдали более 1 млн доверенностей для голосования на досрочных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), что превышает показатели прошлых парламентских выборов, которые прошли в 2022 году.
Другие страны
21 июня 2024 г. 13:43
Во Франции выдали более 1 млн доверенностей для голосования на досрочных выборах

Французские власти выдали более 1 млн доверенностей для голосования на досрочных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), что превышает показатели прошлых парламентских выборов, которые прошли в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, во Франции "за 10 дней до первого тура голосования уже выдано 1 млн 55 тыс. доверенностей". В 2022 году это число составило 1 млн 21 тыс.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Оппозиционная правая партия "Национальное объединение" получила более 31% голосов, а президентская партия оказалась на втором месте с 14,6%. Первый тур досрочных выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, второй - 7 июля.

В последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.

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