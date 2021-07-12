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Во Франции вводят обязательную вакцинацию медперсонала

Во Франции вводят обязательную вакцинацию медперсонала Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников.
Другие страны
12 июля 2021 г. 22:58
Во Франции вводят обязательную вакцинацию медперсонала

Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент страны Эмманюэль Макрон, выступая с телеобращением к стране.

"Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий... Контроль и административные наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября", - сказал французский президент.

Он объяснил эти меры ухудшением эпидемиологической ситуации. "Наша страна столкнулась с сильным возобновлением эпидемии", - подчеркнул Макрон.

Глава государства уточнил, что обязательная вакцинация касается врачей и вспомогательного персонала, в том числе работающих в больницах или осуществляющих уход за больными на дому.

Президент сообщил, что с 21 июля во Франции пройдет чрезвычайная сессия парламента для рассмотрения осложнившейся санитарной ситуации и принятия новых актов для борьбы с эпидемией. Законопроект об обязательной вакцинации групп населения и о расширении применения санитарного пропуска будет передан уже во вторник в Государственный совет для экспертизы его содержания. Совет министров рассмотрит его 19 июля.

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