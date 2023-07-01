Во Франции вводят комендантский час для несовершеннолетних

Коммуна Ватрело, расположенная на севере Франции, вводит комендантский час для несовершеннолетних.

Коммуна Ватрело, расположенная на севере Франции, вводит комендантский час для несовершеннолетних.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом власти муниципалитета сообщили в Twitter в субботу.

"Ватрело вводит комендантский час для несовершеннолетних с 22:00 до 05:00 постановлением мэра, которое вступает в силу с этой субботы, 1 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения не коснутся несовершеннолетних, которые будут перемещаться в сопровождении взрослых, а также тех, кому нужна медицинская помощь.

Телеканал BFM сообщил, что за минувшую ночь французские полицейские и жандармы задержали по меньшей мере 1 311 участников беспорядков по всей стране.