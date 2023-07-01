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Во Франции вводят комендантский час для несовершеннолетних

Во Франции вводят комендантский час для несовершеннолетних Коммуна Ватрело, расположенная на севере Франции, вводит комендантский час для несовершеннолетних.
Другие страны
1 июля 2023 г. 15:28
Во Франции вводят комендантский час для несовершеннолетних

Коммуна Ватрело, расположенная на севере Франции, вводит комендантский час для несовершеннолетних.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом власти муниципалитета сообщили в Twitter в субботу.

"Ватрело вводит комендантский час для несовершеннолетних с 22:00 до 05:00 постановлением мэра, которое вступает в силу с этой субботы, 1 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения не коснутся несовершеннолетних, которые будут перемещаться в сопровождении взрослых, а также тех, кому нужна медицинская помощь.

Телеканал BFM сообщил, что за минувшую ночь французские полицейские и жандармы задержали по меньшей мере 1 311 участников беспорядков по всей стране.

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