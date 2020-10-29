Во Франции ввели общенациональный карантин

Режим самоизоляции по всей Франции будет введен с 30 октября на фоне второй волны эпидемии коронавируса.

Режим самоизоляции по всей Франции будет введен с 30 октября на фоне второй волны эпидемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.

"...я принял решение, что необходимо с пятницы вновь ввести режим самоизоляции, который позволил остановить вирус", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что карантин будет введен на всей территории Франции.

По словам французского лидера, карантин в стране продлится до 1 декабря.

"Поскольку мы вынесли уроки из весенних событий, этот режим самоизоляции будет адаптированным по трем показателям: школы останутся открытыми, работа может быть продолжена, в домах престарелых будут разрешены посещения", - продолжил он.

В четверг правительство подробно изложит план повторного режима самоизоляции, добавил Макрон.

"Как и весной, вы сможете выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу, к врачу или к родственнику, который нуждается в помощи, сходить за покупками и подышать воздухом недалеко от дома", - пояснил французский лидер. Он подчеркнул, что для выхода из дома, как и весной, понадобится письменное удостоверение.

"Торговые площадки, которые весной были определены как неосновные, все заведения, принимающие публику, в частности, бары и рестораны, будут закрыты", - добавил Макрон.

Он также подчеркнул, что публичные собрания будут запрещены. "Вы не сможете передвигаться из одного региона в другой", - продолжил он.

Вместе с тем будут послабления для тех, кто будет возвращаться из отпуска домой в ближайшие выходные.