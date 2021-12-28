Во Франции ввели ковидные ограничения на посещение спортивных мероприятий

Правительство Франции утвердило ряд новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, было приятно решение ограничить посещаемость спортивных мероприятий.

Правительство Франции утвердило ряд новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, было приятно решение ограничить посещаемость спортивных мероприятий.

Как передает Report, об этом сообщает портал Goal.

Уже со следующей недели в силу вступят новые ковидные ограничения: спортивные мероприятия смогу посещать не более 5 тыс человек на открытом воздухе и не более 2 тыс человек в помещении.

Отмечается, что окончательный срок действия этих ограничений ещё не утверждён. Всё будет зависеть от дальнейшей динамики распространения COVID-19.