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Во Франции ввели ковидные ограничения на посещение спортивных мероприятий

Во Франции ввели ковидные ограничения на посещение спортивных мероприятий Правительство Франции утвердило ряд новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, было приятно решение ограничить посещаемость спортивных мероприятий.
Другие страны
28 декабря 2021 г. 08:59
Во Франции ввели ковидные ограничения на посещение спортивных мероприятий

Правительство Франции утвердило ряд новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, было приятно решение ограничить посещаемость спортивных мероприятий.

Как передает Report, об этом сообщает портал Goal.

Уже со следующей недели в силу вступят новые ковидные ограничения: спортивные мероприятия смогу посещать не более 5 тыс человек на открытом воздухе и не более 2 тыс человек в помещении.

Отмечается, что окончательный срок действия этих ограничений ещё не утверждён. Всё будет зависеть от дальнейшей динамики распространения COVID-19.

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