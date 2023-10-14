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Во Франции уровень национальной безопасности повышен до максимального

Во Франции уровень национальной безопасности повышен до максимального Во Франции уровень национальной безопасности повышен до максимального, "угроза теракта", после нападения в школе в Аррасе, где бывший ученик убил одного из преподавателей и ранил еще двоих.
Другие страны
14 октября 2023 г. 10:48
Во Франции уровень национальной безопасности повышен до максимального

Во Франции уровень национальной безопасности повышен до максимального, "угроза теракта", после нападения в школе в Аррасе, где бывший ученик убил одного из преподавателей и ранил еще двоих.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил место преступления, где призвал к национальному единству и заявил, что безопасность школ по всей республике будет поддерживаться на самом высоком уровне. Он также поддержал решение директора открыть школу как можно скорее, чтобы "не сдаться перед террором".

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