Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка

Беспорядки вспыхнули в городе Роман-Сюр-Изер на юго-востоке Франции после смерти подростка в результате поножовщины во время праздника, правоохранители задержали 20 человек, трое из которых получили травмы.
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"Крайне правые активисты… по оценкам, от 50 до 100 человек… вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-Сюр-Изер… Некоторые из них переворачивали мусорки и поджигали контейнеры… Было задержано двадцать манифестантов, трое получили легкие травмы", - указывает телеканал. Отмечается, что они требовали правосудия для погибшего подростка.
В обеспечении порядка на шествии участвовали порядка 120 силовиков. Протестующие бросали в правоохранителей камни и петарды.