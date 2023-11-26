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Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка

Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка Беспорядки вспыхнули в городе Роман-Сюр-Изер на юго-востоке Франции после смерти подростка в результате поножовщины во время праздника, правоохранители задержали 20 человек, трое из которых получили травмы.
Другие страны
26 ноября 2023 г. 12:20
Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка

Беспорядки вспыхнули в городе Роман-Сюр-Изер на юго-востоке Франции после смерти подростка в результате поножовщины во время праздника, правоохранители задержали 20 человек, трое из которых получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, в результате поножовщины во время праздника в ночь на воскресенье 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром на юго-востоке Франции погиб подросток.

"Крайне правые активисты… по оценкам, от 50 до 100 человек… вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-Сюр-Изер… Некоторые из них переворачивали мусорки и поджигали контейнеры… Было задержано двадцать манифестантов, трое получили легкие травмы", - указывает телеканал. Отмечается, что они требовали правосудия для погибшего подростка.

В обеспечении порядка на шествии участвовали порядка 120 силовиков. Протестующие бросали в правоохранителей камни и петарды.

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