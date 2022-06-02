Во Франции впервые за многие годы пройдет забастовка дипломатов

Сотрудники Министерства иностранных дел Франции впервые за многие годы проведут сегодня забастовку.

Сотрудники Министерства иностранных дел Франции впервые за многие годы проведут сегодня забастовку.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, она призвана продемонстрировать несогласие сотрудников внешнеполитического ведомства с намеченными властями организационными реформами, которые в корне меняют принципы формирования дипломатического корпуса.

Решение о проведении забастовки приняли семь профсоюзов, объединяющих французских дипломатов. Действовавшая до сих пор кадровая система предполагала назначение на все должности в посольствах и центральном аппарате МИД профессиональных дипломатов.

Теперь же советники и посланники утратят статус отдельного профессионального цеха и вольются в единую корпорацию "государственных администраторов" - вместе с префектами и инспекторами финансов. Это означает, что отныне на высокие дипломатические посты могут назначаться чиновники из других сфер государственного управления, а не только профессионалы дипслужбы, прошедшие все ступени карьерной лестницы.

"Это вызывает вопросы по поводу продолжения профессиональной карьеры, смысла нашей миссии и отношений с властями", - считают организаторы забастовки. "Дипломатическая профессия постепенно исчезает: за последние 30 лет штаты внешнеполитического ведомства во всех категориях сократились наполовину. Эти меры приведут к демонтажу дипломатического механизма", - опасаются они.