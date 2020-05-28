​Во Франции возросло число жертв коронавируса

Число жертв COVID-19 во Франции за сутки увеличилось на 66 человек и составляет 28 662.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"Умерли 28 662 человек, из них 18 326 - в больницах", - сообщает ведомство.

В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 15 208 пациентов.

С начала эпидемии были госпитализированы 101 220 человек, из них 17 875 - в отделениях реанимации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.