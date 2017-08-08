 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во Франции восемь подростков пострадали от удара молнии

    Молния ударила в электрический щит с розетками, установленный в кемпинге

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Восемь подростков пострадали в понедельник вечером в результате удара молнии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Инцидент произошел около 19:00 по местному времени в одном из палаточных лагерей в коммуне Вьен на юго-востоке Франции.

    По предварительным данным местных властей, молния ударила в электрический щит с розетками, установленный в кемпинге. В результате удара стихии семь человек получили легкие ранения, еще у одного 15-летнего подростка произошла остановка сердца. Он был в срочном порядке доставлен в больницу. В настоящий момент медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi