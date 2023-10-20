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Во Франции восемь аэропортов получили очередное сообщение об угрозе взрыва

Во Франции восемь аэропортов получили очередное сообщение об угрозе взрыва Во Франции 8 аэропортов получили очередное сообщение об угрозе взрыва, три из них были эвакуированы.
Другие страны
20 октября 2023 г. 15:53
Во Франции восемь аэропортов получили очередное сообщение об угрозе взрыва

Во Франции 8 аэропортов получили очередное сообщение об угрозе взрыва, три из них были эвакуированы.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу телеканал BFMTV.

"Восемь аэропортов получили новые сообщения (о минировании), три из них проводят эвакуацию", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что эвакуацию начали аэропорты городов Ренн, Тарб и Безье. Сообщения о минировании также получили аэропорты в Лилле, Бове, Нанте, По и Бресте.

В среду по всей стране было эвакуировано 15 аэропортов, на следующий день инциденты повторились еще в ряде аэропортов. Уже пять раз за последнюю неделю эвакуировали посетителей Версаля. Ранее музей Лувра в Париже также закрыл двери для посетителей "по соображениям безопасности".

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