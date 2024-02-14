Во Франции вооруженный ножом мужчина напал на полицейских

Мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских в коммуне Бенифонтен в департаменте Па-де-Кале на севере Франции, один из них госпитализирован.

Мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских в коммуне Бенифонтен в департаменте Па-де-Кале на севере Франции, один из них госпитализирован.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, нападение произошло в 17:00 по местному времени (20:00 - бакинское). Коллеги пострадавшего полицейского применили огнестрельное оружие, ранив злоумышленника. Раненый полицейский и нападавший доставлены в больницу, их жизни вне опасности.

Изначально полицейские прибыли для сопровождения принудительной госпитализации. Однако, когда они прибыли на место, отказавшийся от госпитализации 31-летний мужчина набросился на них с ножом и ранил одного из стражей порядка в грудь. Другой полицейский дважды выстрелил в нападавшего из огнестрельного оружия, попав ему в локоть и в плечо.

Утверждается, что нападавший страдает от шизофрении. Расследованием происшествия занимается Генеральная инспекция национальной полиции (IGPN).